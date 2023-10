Frota do Transporta SUS no Médio Paraopeba (MG), agora conta com 17 novos micro-ônibus

Veículos são para prestação de serviços assistenciais entre os 78 municípios que compõe o consórcio intermunicipal

MICHELLE SOUZA

Por meio da Secretaria de Estado de Saúde, o Governo de Minas, nesta sexta-feira (21), entregou em São Joaquim de Bicas (MG), 17 novos micro-ônibus, com investimento de R$ 8,5 milhões, para facilitar a prestação de serviços assistenciais entre os 78 municípios que integram o Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep), principalmente a realização de procedimentos de média complexidade ambulatorial como consultas e exames.

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, disse que os micro-ônibus foram adaptados para proporcionar aos pacientes dos municípios transporte acolhedor e de qualidade. “Os ônibus são confortáveis e o nosso compromisso é manter essa frota atualizada”, ressaltou.

Ainda serão investidos R$ 4,5 milhões em obras e ampliação da infraestrutura do Icismep, compra de equipamentos e ampliação do atendimento, através do Programa de Desenvolvimento dos Consórcios Públicos de Saúde (Pró Consórcio).

Com o objetivo de auxiliar os municípios consorciados na estruturação do gerenciamento de medicamentos do componente básico, o Projeto FarmaCIS será beneficiado com R$ 4 milhões para a compra de equipamentos, veículos e contratação de um farmacêutico, e ainda ampliar o acesso dos cidadãos aos medicamentos dentro das regiões de saúde. A estratégia busca reunir municípios para regionalizar a assistência farmacêutica, racionalizar os gastos com as compras a partir da compra centralizada e em grande escala, garantir boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte dos medicamentos, evitando perdas.

Para ampliar a oferta de cirurgias eletivas para a população, a Secretaria de Estado de Saúde destinou ainda R$ 1,46 milhão para ampliar o acesso da população aos exames e consultas especializadas. Já o Hospital Icismep 272 Joias, que fica em Igarapé (MG), foi contemplado com R$ 560 mil pelo programa Opera Mais.

O prefeito de São Joaquim de Bicas e presidente do Icismep, Antônio Augusto Resende Maia, reforçou a importância dos investimentos para a região e agradeceu o apoio do Estado. “Queria agradecer a parceria do Governo de Minas e dizer que esses investimentos são muito importantes para fortalecer e melhorar os atendimentos aos cidadãos de todos municípios que fazem parte do consórcio Intermunicipal”, disse.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte