Dia de Finados em Campo Grande (MS) terá tarifa de ônibus a R$ 1,75

Desconto equivale a 60% do valor da tarifa normal

MICHELLE SOUZA

Os usuários do transporte coletivo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vão pagar R$ 1,75 para usar o transporte público na próxima quinta-feira, 2 de novembro, feriado de finados. O preço especial equivale a um desconto de 60% no valor normal da tarifa.

As linhas 051, 061, 070, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 515, 517, 520, 522, 101, 110, 115, 302, 319, 408 e 416, nesta quinta, vão seguir horários semelhantes com os dos sábados. Também vão ser adicionadas três novas linhas para atender aos cemitérios do Pênfigo, Santo Amaro e Santa Camélia, que são as linhas 318, 400 e 403.

Para evitar transtornos, a Agência de Trânsito alerta a população da importância em manter a atenção redobrada nestes dias, onde há maior fluxo de veículos e pedestres nas regiões dos cemitérios.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte