DF recebe mais cinco linhas de ônibus a partir desta segunda (30)

Segundo Semob, atendimento será reforçado para os passageiros do Riacho Fundo II, do Morro Azul (São Sebastião), do campus do Lago Norte da UnDF e do Assentamento 26 de Setembro (Vicente Pires)

ADAMO BAZANI

A partir desta segunda-feira, 30 de outubro de 2023, mais cinco novas linhas de ônibus vão reforçar o atendimento para os passageiros do Riacho Fundo II, do Morro Azul (São Sebastião), do campus do Lago Norte da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) e do Assentamento 26 de Setembro (Vicente Pires), a partir da próxima segunda-feira (30).

Riacho Fundo II

178.2 – Riacho Fundo II (Caub II)/Instituto de Saúde Mental (ISM)

Horários (saindo do Terminal da QS 18):

→ Dias úteis: 7h30 e 13h20 e 17h

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Urbi

Assentamento 26 de Setembro

965.2 – Cidade Estrutural/Assentamento 26 de Setembro

Horários (saindo do Terminal da Cidade Estrutural):

→ Dias úteis: 5h, 6h50, 8h40, 10h30, 12h20, 14h10, 16h, 17h50

Sábado e domingo: 5h, 6h50 e 17h50

965.3 – Cidade Estrutural/Colônia Agrícola 26 de Setembro

Horário (saindo do Terminal da Cidade Estrutural)

→ Todos os dias da semana: 19h40 (meia-viagem)

Tarifa: R$ 2,70 (nas duas linhas)

Empresa: São José

São Sebastião

181.0 – São Sebastião (Morro Azul – Av. São Sebastião – Qd 100/200)/Paranoá/Itapoã

Horários (dias úteis):

→ 5h50, 8h10, 12h30 e 16h (saindo do Terminal de São Sebastião)

→ 6h30, 9h50, 14h10 e 17h40 (saindo do Itapoã)

Tarifa: R$ 3,80

Empresa: Pioneira

Lago Norte (UnDF)

136.1 – Rodoviária do Plano Piloto/UnDF

Horários (saindo da Rodoviária do Plano Piloto):

→ Dias úteis: 7h, 12h30, 18h30 e 22h15

Tarifa: R$ 3,80

Empresa: Piracicabana

A informação é da Semob (Secretaria de Mobilidade), que, por meio de nota, explica como serão os serviços:

No Riacho II, a 178.2 deve facilitar o acesso para os usuários, pacientes e trabalhadores se deslocarem até o Instituto de Saúde Mental (ISM). O serviço, que tem origem no Caub II, vai funcionar de segunda a sexta, com saídas às 7h30, 13h20 e 17h do terminal da QS 18. O preço da passagem é R$ 2,70.

Os estudantes da UnDF passam a contar com a nova linha 136.1, que vai sair da Rodoviária do Plano Piloto, com quatro horários (7h, 12h30, 18h30 e 22h15) para atender a instituição nos dias úteis, com tarifa de R$ 3,80.

Em São Sebastião, a novidade será a linha 181.0, que vai fazer o percurso entre as regiões do Paranoá e do Itapoã, passando pelo Morro da Cruz e a Avenida São Sebastião. O serviço vai funcionar de segunda a sexta, com saídas às 5h50, 8h10, 12h30 e 16h do Terminal de São Sebastião e às 6h30, 9h50, 14h10 e 17h40 do Itapoã. O preço da viagem será R$ 3,80.

Já os moradores do Assentamento 26 de Setembro vão ganhar duas novas linhas – a 965.2 e a 965.3 –, cujos trajetos vão até a Cidade Estrutural, onde os passageiros do assentamento podem fazer a integração com outras linhas. Ambas vão custar R$ 2,70.

As duas linhas terão origem no Terminal da Estrutural. A 965.2 vai ter oito partidas (5h, 6h50, 8h40, 10h30, 12h20, 14h10, 16h, 17h50) nos dias úteis e outras três (5h, 6h50 e 17h50) aos sábados e domingos. Já a 965.3 terá uma viagem de ida da Cidade Estrutural para o Assentamento 26 de Setembro, às 19h40, todos os dias da semana.

Além desses novos serviços, os passageiros que utilizam a 0.966, que faz o percurso entre o Assentamento 26 de Setembro e a Rodoviária do Plano Piloto, vão passar a contar com ônibus básico, cuja capacidade é de 80 passageiros. Atualmente, o serviço é prestado por micro-ônibus, onde cabem cerca de 45 passageiros.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes