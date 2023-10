Pirassununga (SP) divulga abertura de concorrência para concessão do transporte público e escolar

Licitação foi anunciada nessa sexta (26), um dia depois de prefeitura receber oficialmente o Plano de Mobilidade Urbana

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Pirassununga, cidade do interior paulista com mais de 70 mil habitantes, publicou nessa semana aviso de Licitação para Concessão do Transporte Coletivo Público e para o Transporte Escolar.

Na modalidade de concorrência pública, o certame será decidido pelo critério do maior percentual de desconto na outorga.

O Edital poderá ser acessado através do site oficial do município, em serviços/licitações.

O aviso não cita a data da sessão pública de abertura das propostas. E o Edital ainda não está disponível no site do Município.

Na última quarta-feira (25), o prefeito Dr. José Carlos Mantovani recebeu oficialmente o Plano de Mobilidade Urbana, documento obrigatório segundo a Lei de Mobilidade Urbana.

Realizado pela empresa URBA – Arquitetura e Design para Cidades, o PMU agora permitirá a abertura da licitação para o transporte público municipal.

O secretário de Planejamento Fábio Dela Libera comentou que “o plano já está revisado e encaminhamos para os órgãos responsáveis da prefeitura e para a Procuradoria. Já vamos soltar a licitação para o transporte público. E continuamos nosso trabalho com levantamento para reforma e ampliação dos pontos cobertos de ônibus de Pirassununga”, comentou.

O trabalho de formulação do PMU durou oito meses, e apresenta todas as diretrizes de transporte dos modais da cidade.

Juntamente com o plano também foi solicitado o Termo de Referência (TR) para que seja possível a Prefeitura fazer a licitação da nova concessão.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes