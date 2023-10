VÍDEO: Homem é agredido por passageiros em ônibus nesta sexta-feira (27) após assediar duas mulheres

Caso ocorreu em coletivo da linha 516N/10 Jd. Miriam – Pça. D. Gastão

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 27 de outubro de 2023, um rapaz foi agredido em um ônibus lotado da empresa Mobibrasil, na Parada Portugal da Avenida Santo Amaro, sentido bairro.

Passageiros relataram que o mesmo teria assediado sexualmente duas mulheres que também estavam no coletivo.

A orientação da SPTrans foi de que o motorista parece o veículo e aguardasse os policiais chegarem no local.

O ônibus em que o caso foi registrado possui o prefixo 6 3119 e atendia a linha 516N/10 Jd. Miriam – Pça. D. Gastão.

Veja a nota divulgada pela SPTrans sobre esse episódio de assédio:

“A SPTrans repudia veementemente qualquer tipo de assédio e abuso no transporte público, e trabalha na prevenção e combate aos casos de violência sexual nos ônibus do sistema municipal de transporte. O caso ocorreu no ônibus de prefixo 6 3119, da linha 516N/10 Jd. Miriam – Pça. D. Gastão, da Mobibrasil, na Av. Santo Amaro (Parada Portugal), sentido bairro, às 19h58 de quinta-feira (26).

De acordo com as orientações de procedimento da SPTrans, ao serem informados sobre caso de importunação sexual no interior dos veículos, os operadores devem parar o ônibus e aguardar a chegada da polícia ou conduzir o veículo até a unidade policial mais próxima, onde a vítima poderá registrar o boletim de ocorrência e receber amparo das autoridades policiais.

Além disso, desde 2018, a SPTrans mantém a campanha Ponto Final ao Abuso Sexual nos Ônibus de São Paulo, que, inclusive, venceu o Premia Sampa 2022 na categoria “Linguagem Simples”. E desde 2021 a SETRAM, a SPTrans e a SMDHC mantém o Posto de Atendimento à Mulher no Terminal Sacomã. Mais informações sobre o Posto estão disponíveis no link: https://www.sptrans.com.br/posto-de-apoio-a-mulher.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte