Porto Alegre (RS) já conta com 381 abrigos de ônibus novos

Equipamentos possuem piso podotátil, espaço para cadeirantes e proteção contra vento e chuvas

PAULO REDA

A cidade de Porto Alegre (RS) já dispõe de 381 abrigos de ônibus novos instalados através de uma parceria público-privada.

Desse total, 205 são do tipo A, com quatro assentos, e 176 do tipo B, com três assentos disponíveis. Os dois modelos possuem piso podotátil, espaço para cadeirantes, iluminação artificial, proteção para vento e chuva e informações das linhas via QR Code.

Dos 381 abrigos instalados na cidade, 70 são sustentáveis, com placas fotovoltaicas para geração de energia, e 58 disponibilizam acesso gratuito ao wi-fi, com previsão de chegar a 100 abrigos com conexão 5G gratuita nos próximos meses.

Em contrapartida pela instalação e manutenção dos abrigos pela iniciativa privada, foram colocados nos abrigos 166 painéis conhecidos como Mupi (Mobiliário Urbano para Informação), sendo 124 painéis estáticos e 123 painéis digitais.

A concessionária parceira também é a responsável pela manutenção dos equipamentos.

Paulo Reda, para o Diário do Transporte