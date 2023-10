Primeiros ônibus novos de fretamento da Viação Cometa, do Grupo JCA, estão prontos

Como mostrou Diário do Transporte, grupo investirá cerca de R$ 500 milhões em renovação de frota

ADAMO BAZANI

Foi fotografada a primeira unidade do novo modelo de ônibus para fretamento da Viação Cometa, do Grupo JCA.

Trata-se do Marcopolo Ideale com chassi Mercedes-Benz OF-1721L, com tecnologia de redução de emissões de poluentes Euro 6, e suspensão pneumática.

Ar -condicionado e o padrão atual de poltronas da linha de modelos da Marcopolo estão entre os itens.

A empresa também adotou mudanças na identidade visual existente, com um novo tipo de fonte (letra) e círculos de diferentes cores que representam corpos celestes e elementos natuais.

O veículo faz parte da compra de 485 ônibus Mercedes-Benz Euro 6 com carroceria Marcopolo anunciada em primeira mão pelo Diário do Transporte em junho de 2023 pelo Diário do Transporte.

Na ocasião, o Grupo JCA informou ao Diário do Transporte as quantidades por empresa e modelo que estavam no cronograma.

Viação Cometa – 91 ônibus, sendo 33 Ideale, 31 Viaggio e 27 G8 (double-decker)

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

Expresso do Sul – 12 ônibus, todos G8 (double-decker)

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

Auto Viação 1001 – 80 ônibus, sendo 41 G8 (double-decker) e 39 micros

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

Viação Catarinense – 70 ônibus, sendo 36 G8 (double-decker) e 34 Viaggio

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

Rápido Ribeirão – 8 ônibus, todos G8 (double-decker)

(fonte Grupo JCA para o Diário do Transporte)

O Grupo JCA esclareceu também ao Diário do Transporte que há ainda o modelo urbano Torino e que as entregas são gradativas.

Os ônibus adquiridos serão destinados para as operações rodoviária e urbana. Para as estradas, o Paradiso G8 Double-Deck, o Viaggio 1050, e o Sênior (micro). E nas rotas urbanas e intermunicipais, o Torino e o Ideale, todos de carroceria Marcopolo. Os novos veículos chegam para compor a frota a partir de junho de forma gradativa e serão distribuídos entre todas as empresas do Grupo JCA.

Relembre a reportagem:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/29/exclusivo-jca-detalha-quantidade-e-modelo-em-cada-empresa-na-renovacao-de-r-500-milhoes-de-frota-de-onibus/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes