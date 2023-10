Prefeitura de São Paulo reduz horário de Ruas Abertas a pedestres nos domingos, na Avenida Paulista e na Liberdade

Alteração já começa neste domingo (22) com o funcionamento do programa das 9h às 16h na Liberdade; Paulista suspendeu atividades devido a manifestações

MICHELLE SOUZA

A partir deste domingo (22), a Prefeitura de São Paulo vai reduzir em quatro horas a duração das atividades do Ruas Abertas na Liberdade, aos domingos e feriados. Na Avenida Paulista, a diminuição será menor, em menos uma hora, para a realização da Paulista Aberta. O programa agora vai funcionar das 9h às 16h nos dois locais.

No caso da Paulista, no entanto, o programa está suspenso neste domingo (leia abaixo o motivo), portanto a redução de horário só vale a partir da próxima semana.

Para garantir segurança e conforto ao pedestre, o projeto Ruas Abertas restringe a circulação de veículos automotores em algumas vias consideradas pontos de lazer, cultura, gastronomia e turismo na cidade e com alto fluxo de pessoas.

Agora, o horário de encerramento da restrição de circulação de automóveis na Liberdade foi antecipado das 20h para as 16h. Já na Avenida Paulista, o início do funcionamento foi protelado das 8h para as 9h. Em outros períodos, a Paulista Aberta chegou a se estender também até as 18h.

O programa, na Liberdade, abrange a Rua dos Aflitos, a Rua dos Estudantes (entre a Avenida da Liberdade e a Rua da Glória), a Rua Américo de Campos (da Rua Galvão Bueno e à Rua da Glória) e a Rua Galvão Bueno (entre a Rua dos Estudantes e a Rua Américo de Campos)

A Prefeitura ainda estuda a implantação do Ruas Abertas na Avenida São João, a pedidos de uma parte do setor de comércios e serviços. A medida está sendo avaliada, sem definição para possível realização ou datas.

O comunicado da Subprefeitura Sé fala que a decisão vai “melhorar a utilização do espaço público”.

A gestão Ricardo Nunes (MDB) justificou que a medida tem por objetivo padronizar o horário do programa nos dois espaços, para intensificar os trabalhos de zeladoria, limpeza e fiscalização.

PAULISTA NÃO TERA RUAS ABERTAS NESTE DOMINGO

Duas manifestações marcadas para este domingo, 22 de outubro de 2023, na região da Paulista, em São Paulo, levaram a prefeitura a suspender o Programa Ruas Abertas.

A partir das 11h, na Praça Oswaldo Cruz, no começo da avenida Paulista, um ato pró-Palestina será realizado. Os manifestantes reivindicam o fim dos ataques israelenses em Gaza.

Mais tarde, às 14h30, em frente à sede da Fiesp, outra manifestação, desta vez pró-Israel, promete reunir judeus e cristão pela paz naquele país. A manifestação será contra o terrorismo, pela paz de Israel e em solidariedade a todas as vítimas da guerra, diz o Comitê Brasil-Israel, que promove o encontro.

A Subprefeitura da Sé, responsável por atos na Paulista, publicou portaria nesta sexta (20) em que suspende o Ruas Abertas diante do “possível acúmulo de pessoas e consequente comprometimento do emprego operacional de segurança”.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte