Metrô pede na Justiça que Sindicato dos Metroviários pague R$ 7,1 milhões de indenização por greve contra privatização em 03 de outubro

De acordo com estatal, valor é por danos materiais e danos morais; juiz deu 30 dias para sindicato se defender

ADAMO BAZANI

O Metrô pediu na Justiça que Sindicato dos Metroviários pague R$ 7,1 milhões de indenização pela greve contra privatização que ocorreu no 03 de outubro de 2023.

O juiz Fausto José Martins Seabra, da 3ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo deu 30 dias para o sindicato se defender.

O Metrô diz que o direito de greve foi desvirtuado porque os motivos foram políticos e não trabalhistas e ainda citou o descumprimento da decisão que determinou frota de 100% nos horários de pico e 80% nas demais horas.

Em nota, o Metrô explica a motivação da ação

A Justiça Estadual de São Paulo, nesta terça-feira (17), determinou a citação do Sindicato dos Metroviários para responder a uma ação civil indenizatória proposta pelo Metrô.

A empresa cobra mais de R$ 7 milhões por danos materiais, além de valor a ser arbitrado pelo juiz por danos morais. Tais prejuízos foram decorrentes da conduta empreendida pelo Sindicato no último dia 3, em que descumpriu ordem judicial e deixou a população de São Paulo totalmente sem transporte Metroviário por 24 horas. O Sindicato terá 30 (trinta) dias para se defender perante a Justiça.

O pedido de reparação feito pela Companhia compreende os prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de arrecadação durante a paralisação. Na ocasião, houve descumprimento, por parte do Sindicato, da liminar que determinava o funcionamento da operação das linhas do Metrô com 100% do efetivo nos horários de pico e 80% nos demais. O valor exato da ação é de R$ 7.129.589,31.

A situação não é inédita. Outra ação com teor semelhante, no montante de R$ 3.846.158,25, está em tramitação e já possui perícia favorável para indenização ao Metrô, por greve realizada em 2021.

Essas ações vão ao encontro da diretriz do Metrô de buscar todas as alternativas, amparadas na lei e no respeito ao Poder Judiciário, visando manter a regularidade do serviço de transporte essencial à população.

SINDICATO:

O Sindicato diz que ainda não foi notificado e assim que tomar ciência, vai emitir uma nota pública sobre o assunto.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes