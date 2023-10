Governo Tarcísio de Freitas repassa R$ 28 milhões para cobrir gratuidades da CPTM

Decreto publicado nesta quarta (18) abriu crédito suplementar ao Orçamento na Companhia para atendimento de despesas

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos-CPTM receberá repasse de quase R$ 28 milhões para cobrir despesas com gratuidades.

Decreto do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicado nesta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Companhia de Trens, “visando ao atendimento de Despesas Correntes”.

O valor exato é de R$ 27.803.049,00 e é referente a valores de despesas cobertas pela CPTM nos meses de setembro e outubro:

Setembro – R$ 8.703.512,00

Outubro – R$ 19.099.537,00

Total: R$ 27.803.049,00

No 1º trimestre de 2023, conforme dados do Boletim da CPTM “Informações Contábeis intermediárias”, foram repassados pela Fazenda do Estado de São Paulo, acionista controlador da Companhia, recursos financeiros para bancar as despesas com gratuidades, no valor de R$ 30.711.000,00.

No mesmo período em 2022 esta despesa foi de R$ 26.380.000,00.

POLÍTICA DE SUBSÍDIOS

Como mostrou o Diário do Transporte em matéria recente, os sistemas de transporte da região metropolitana – ônibus da EMTU, trens metropolitanos e metrô, de responsabilidade do Estado de São Paulo, devem receber R$ 1,72 bilhão de subsídios no próximo orçamento, previsto para 2024.

É o que propõe o governador Tarcísio de Freitas no projeto de lei do Orçamento para o próximo ano, que será ainda votado pelos deputados estaduais das Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Os valores, portanto, podem mudar até a aprovação final, uma vez que o projeto vai receber emendas, que são sugestões dos deputados sobre como realocar o dinheiro.

O Diário do Transporte mostrou que a proposta para todo o orçamento em 2024 será de R$ 307 bilhões.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes