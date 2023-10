Cometa, Pássaro Marron, Fênix, Rápido Sumaré e VB Transportes recebem autorização da Artesp para operação de linhas suburbanas e rodoviárias

Empresa Vale do Tietê foi também autorizada a operar linha entre Itu e Jundiaí

ALEXANDRE PELEGI

A Artesp, Agência de Transportes do Estado de São Paulo, publicou em Diário Oficial nesta quarta-feira, 18 de outubro de 2023, novas autorizações relativas à prestação de serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros realizados por diferentes empresas de ônibus permissionárias do sistema.

As publicações se referem à alteração operacional de linhas regulares, rodoviárias e suburbanas, e são todas de caráter efetivo.

Os pedidos das empresas permissionárias foram atendidos em conformidade com a tabela de horários e distâncias em cada caso.

As empresas deverão iniciar a operação em até 15 dias a partir de hoje.

Com despacho da CTC – Comissão de Transporte Coletivo, da diretoria de Procedimentos e Logística, a agência atendeu positivamente aos seguintes pedidos de operação de linhas, abaixo organizados por empresas:

COMETA

– linha suburbana entre Itatiba e Jundiaí (Autos 5345/DER/66 – 5º Vol)

– linha rodoviária entre Campinas e Ribeirão Preto (Autos 9189/DER/81 – 2º Vol)

– linha rodoviária entre São Paulo e Jundiaí, Itinerário A – via Rod. Anhanguera, Itinerário B – via Rod. Bandeirantes e Itinerário C – TR Barra Funda (Autos 1088/DER/50 – 6º Vol)

PÁSSARO MARRON

– linha rodoviária entre São Paulo e Caçapava (Autos 4425/DER/62 – 3º Vol)

RÁPIDO FÊNIX

– linha rodoviária entre São Paulo e Águas de Lindóia (Autos 3984/DER/61 – 6º Vol)

– linha suburbana entre Campinas e Amparo (Autos 6281/DER/69 – 3º Vol)

– linha suburbana entre Bragança Paulista e Jundiaí (Autos 4053/DER/64 – 5º Vol)

– linha rodoviária entre Monte Alegre do Sul e São Paulo (Autos 7683/DER/75 – 3º Vol)

– linha rodoviária entre Bragança Paulista e São Paulo (Autos 2170/DER/55 – 8º Vol)

– linha rodoviária entre São Paulo e Águas de Lindóia (Autos 2170/DER/55 – 8º Vol)

RÁPIDO SUMARÉ

– linha rodoviária entre Sumaré e São Paulo (Autos 9690/DER/88 – 2º Vol)

VB TRANSPORTES

– linha suburbana entre Cosmópolis e Limeira (Autos 6186/DER/69 – 3º Vol)

– linha suburbana entre Tuiuti e Morungaba (Autos 9671/DER/87 – 2º Vol)

– linha suburbana entre Pirassununga e Rio Claro (Autos 0044/ARTESP/10 – 1º Vol)

VALE DO TIETÊ

– linha rodoviária entre Itu e Jundiaí (Autos 0395/DER/49 – 8º Vol)

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes