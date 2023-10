São José dos Campos (SP) publica licitação para aluguel de 400 ônibus elétricos

Propostas devem ser apresentadas no dia 24 de novembro de 2023; valor total será de R$ 2,8 bilhões (R$ 2.846.013.062,40) por 180 meses

ADAMO BAZANI

A Urbam (Urbanizadora Municipal) informou nesta terça-feira, 17 de outubro de 2023, que publicou o edital de licitação para locação dos ônibus elétricos que irão substituir a frota convencional do transporte público de São José dos Campos.

A sessão para recebimento dos envelopes com as propostas e documentos acontece em 24 de novembro, às 9h, em licitação presencial na sede da Urbam.

O critério de julgamento será o de menor preço global. A licitação é para os veículos (sem motoristas).

Segundo a prefeitura, a frota totalmente zero quilômetro será composta por 400 ônibus, 100% elétricos (divididos em três modelos), com ar condicionado e outras comodidades, como carregador USB. Em outro momento, será realizada licitação para o sistema de carregamento e, se necessário, da energia elétrica. A contratada fará ainda a manutenção preventiva dos veículos.

A Urbam será responsável pela gestão do contrato de locação. Além da locação da frota e infraestrutura, a Urbam também será responsável pela gestão financeira e pelos meios de pagamento do transporte público na cidade. A Prefeitura fará uma nova licitação para contratação da operação do sistema.

O valor total será de R$ 2,8 bilhões (R$ 2.846.013.062,40) por 180 meses