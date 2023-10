ARTESP abre Consulta Pública sobre o Programa Siga Fácil SP

Sugestões podem ser enviadas até 14 de novembro por pessoas físicas e jurídicas

MICHELLE SOUZA

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) abriu a consulta pública para receber as sugestões para a minuta de portaria que vai regulamentar a implementação e operação do Sistema Automático Livre para pagamento de pedágio nas rodovias concedidas do Estado de São Paulo, no âmbito do Programa Siga Fácil SP. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado.

O objetivo principal da abertura da consulta pública é obter o maior número de contribuições possíveis da sociedade, pessoas físicas e jurídicas, para aprimorar o projeto e oferecer o melhor serviço possível aos usuários das rodovias. A consulta vai ficar disponível até 14 de novembro.

Os documentos estão disponíveis no site da ARTESP (www.artesp.sp.gov.br), é só clicar em Transparência e escolher Audiências e Consultas Públicas. As sugestões devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico: artesp@artesp.sp.gov.br, todas precisam de identificação do (a) participante e contato (e-mail e telefone), que estejam devidamente inseridas no formulário-padrão e dentro do prazo de envio, para serem válidas.

O Programa Siga Fácil SP é o sistema de pagamento de pedágio que faz a cobrança da tarifa automaticamente pelas tags ou leitura de placas dos veículos, com o uso de câmeras em pórticos. Essa tecnologia permite cobrar por trecho percorrido e, além de garantir um valor mais justo para todos, também auxilia na economia de combustível e tempo, o veículo não precisa pegar filas ou parar para fazer o pagamento da tarifa.

