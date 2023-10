Volare expõe Fly 10 na Fenatral 2023

A Volare, marca líder brasileira na produção de micro-ônibus e pertencente à Marcopolo, participa da Fenatral – XXIII Encontro Nacional do Transporte Complementar e Alternativo e expõe o modelo urbano Volare Fly 10. O objetivo é reforçar o relacionamento com os operadores e entidades do segmento, e apresentar as novidades em sua linha de produtos e o portfólio voltado para atender o transporte complementar e alternativo.

“A Volare tem relevante participação no transporte urbano brasileiro. Nossos produtos, como o Fly 10, podem colaborar para uma mobilidade eficiente e sustentável nas cidades brasileiras, pois são desenvolvidos para atender as necessidades e características de cada região do País”, salienta Sidnei Vargas, gerente nacional de vendas da Volare.

O modelo Volare Fly 10 exposto na Fenatral 2023 possui 10.145mm de comprimento total e é destinado para aplicações no transporte urbano e complementar. Tem capacidade para 54 passageiros, sendo 30 sentados em poltronas estofadas (tomadas USB e sistema de ar-condicionado dutado como opcionais disponíveis), itinerário eletrônico, meia parede de separação atrás do motorista e tanque de combustível com capacidade para 150 litros.

Conta ainda com plataforma elevatória veicular para acessibilidade, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico, iluminação do teto em LED, solicitação de parada por tecla, sem fio, caixa de troco, catraca eletromecânica, ventilador para motorista e preparação para câmeras/GPS/validador.

O XXIII Encontro Nacional do Transporte Complementar e Alternativo será realizado de 19 a 21 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, e terá como objetivo discutir temas inerentes ao segmento, promovendo a organização das entidades e um transporte coletivo com qualidade.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes