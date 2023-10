Paulínia (SP) fará audiência pública para discutir transporte escolar em 31 de outubro

Proposta da prefeitura é que contrato tenha vigência de 10 anos

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Paulínia (SP) vai realizar uma audiência pública para debater a concessão do transporte escolar urbano.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMTRANS) será a responsável pelo encontro, que será realizado no dia 31 de outubro de 2023, a partir das 19 horas, no Paço Municipal.

A audiência será transmitida ao vivo pela página oficial no YouTube da Prefeitura, que poderá ser acessada pelo link: https://youtube.com/@PrefeituradePauliniaSP.

O e-mail smtrans@paulinia.sp.gov.br será disponibilizado para receber as sugestões, questionamentos e dúvidas apenas das pessoas que acompanhem o ato à distância, de forma não presencial.

Os internautas terão até as 17h do dia 06 de novembro de 2023 para enviarem os seus questionamentos, sugestões ou dúvidas no e-mail da Secretaria. No e-mail deverá conter o nome completo e o número do CPF.

Como mostrou o Diário do Transporte, no último dia 24 de agosto Paulínia (SP) anunciou que retomará o processo de licitação do serviço de transporte escolar.

De acordo com o documento, “a licitação que ocorrerá visará contratar com terceiros a concessão para prestação e exploração dos serviços de transporte coletivo urbano escolar de passageiros do Município de Paulínia, em um único lote de linhas que engloba toda a área urbana do Município de Paulínia, incluindo a execução de atividades correlatas como a implantação e operação de sistemas de informação, sistemas de bilhetagem eletrônica e Centro de Controle Operacional“.

O texto ressaltou também que o contrato estabelecido terá vigência de 10 anos, que podem ser prorrogados.

Em fevereiro deste ano a licitação foi suspensa pelo Tribunal de Conta do Estado (TCE) após a empresa Boazz Transporte LTDA questionar os prazos de início das operações dos coletivos (Relembre).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes