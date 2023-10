Marcopolo paga dividendos a investidores a partir de 19 de outubro de 2023

Serão R$ 0,07 por ação, Haverá cobrança de IR (Imposto de Renda) – G8 é apontado como principal motivo de lucratividade da fabricante

ADAMO BAZANI

Quem investiu em ações da Marcopolo vai sentir o retorno no bolso ainda nesta semana.

Por meio de FRM (Fato Relevante ao Mercado), ao qual o Diário do Transporte teve acesso, a fabricante de carrocerias de ônibus e VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos), Marcopolo, anunciou que vai pagar dividendos aos investidores a partir desta quinta-feira, 19 de outubro de 2023.

O pagamento de JCP (Juros sobre Capital Próprio) mostra que a empresa gerou lucro para os acionistas.

De acordo com o comunicado da fabricante gaúcha, serão R$ 0,07 por ação. Haverá desconto de Imposto de Renda.

“ (…)o Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio a razão de R$ 0,07 por ação representativa do capital social da companhia, juros esses a serem imputados ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 2023”. – diz trecho do comunicado.

Como tem mostrado o Diário do Transporte, apesar da transição da tecnologia de restrição a poluição de motores a diesel Euro 5 para a Euro 6, que é mais cara e desaqueceu o mercado, a Marcopolo tem registrado bons resultados de produção.

Um dos motivos para o desempenho é a linha de modelos de ônibus rodoviários G 8 (Geração 8), que está com diversas encomendas.

Como noticiou o Diário do Transporte, a Marcopolo revelou que já há mais de 600 encomendas até o fim de 2023 e início de 2024.

Grandes grupos empresariais de ônibus, como JCA (Cometa, 1001, Expresso do Sul, Catarinense, Rápido Ribeirão Preto) e Itapemirim, por exemplo, já revelaram grandes compras dos modelos da linha.

Relembre:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes