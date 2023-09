OUÇA: Marcopolo tem mais de 600 unidades dos ônibus da linha G8 encomendadas até o início de 2024

De acordo com fabricante, 70% dos pedidos correspondem a modelos de dois andares

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

OUÇA:

Os ônibus rodoviários da linha G 8 (oitava Geração) da Marcopolo têm uma fila significativa de pedidos.

Segundo o diretor comercial de mercado interno e de marketing da Marcopolo, Ricardo Portolan, em evento para acionistas nesta terça-feira, 05 de setembro de 2023, existem “em carteira” mais de 600 unidades para serem entregues entre o final deste ano e início de 2024, ou seja, ônibus já encomendados para a produção.

Ainda de acordo com o executivo, a maior parte das unidades do G8, cerca de 70%, é formada por ônibus do tipo DD (Double Decker), de dois andares.

Trata-se de uma mudança de cultura não apenas das empresas, mas acima de tudo dos passageiros, que hoje exigem DDs em grande parte das rotas rodoviárias.

Portolan ainda disse que, apesar de ainda estar disponível para encomenda, o New G7, modelo da geração anterior, possui poucos pedidos.

O diretor explicou alguns dos motivos para o que considera sucesso do G8, que cerca de um ano depois do lançamento já alcançava mil unidades vendidas.

O primeiro deles foi o “timming”.

A Marcopolo lançou o G8 bem no auge da pandemia de covid-19, em meados de 2021. O mercado de viagens rodoviárias estava desaquecido e a prática até recebeu críticas.

Mas este mesmo mercado, com o controle da doença, não somente ia se recuperar, mas atrair de volta os passageiros da aviação, cujas tarifas aumentaram e a renda do usuário caiu justamente por causa dos efeitos econômicos da pandemia.

Quando aconteceu a recuperação, o G8 já estava conhecido.

Na esteira deste quadro, as empresas de ônibus para fidelizar os passageiros que vieram do avião, passaram a caprichar mais nos serviços.

E não basta o ônibus ser novo. O ônibus precisa se parecer novo.

Neste aspecto, o G8 não é apenas um “facelift” da versão anterior, com apenas frisos novos ou mudanças de faróis.

Trata-se de uma nova geração mesmo, mas sem perder as características do design mais atual da marca, o que as fabricantes chamam de DNA.

Além disso, a Marcopolo participou de grandes eventos com empresas de ônibus de relevância propagando o modelo.

O lançamento foi com uma unidade da Viação Águia Branca, do Espírito Santo. A unidade 1000 foi para a Viação Garcia, do Paraná, e a primeira grande venda dentro do programa de renovação de frota do Governo Federal, 60 unidades, foram com a Viação Nova Itapemirim/Suzantur, do ABC Paulista.

Agora o que o mercado aguarda é se haverá uma nova geração do modelo urbano Torino.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Colaborou Arthur Ferrari