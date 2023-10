Licitação do transporte coletivo de Mococa (SP) habilita propostas de seis empresas

Concessão compreende lote com oito linhas, ligando bairros à área central do município; propostas foram apresentadas pelas empresas Expresso Fênix, Viação Itupeva, Viação Pirassununga, Abreu e Souza, CAF Transportes e Dinatur

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Mococa, cidade do interior de São Paulo com quase 70 mil habitantes, finalmente iniciou o processo de licitação do transporte coletivo.

Os envelopes com os documentações de habilitação e as propostas comerciais foram entregues e protocolados no dia 03 de outubro de 2023, com a participação de seis empresas interessadas.

Participaram do processo e foram habilitadas para a próxima fase as seguintes empresas:

Transportadora Abreu e Souza Ltda EPP,

Expresso Fênix Viação,

CAF Transportes,

Dinatur Traslados e Turismo,

Viação Itupeva, e

Viação Pirassununga.

Após o processo de habilitação, a Comissão de Licitação abriu o prazo legal de cinco dias úteis para eventual interposição de recurso administrativo.

Caso não haja recurso, já ficou marcada para o dia 24 de outubro de 2023, às 14:00 hs, a sessão de abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços.

O prazo do contrato de concessão está previsto para 15 anos, conforme determinado pela Lei Complementar Municipal nº 599/2.023, prorrogável uma única vez por igual período.

A concessão compreende um único lote com oito linhas, com operação de forma radial, ligando todos os bairros à área central do município (Terminal Urbano).

“Paralelamente, a implantação da integração física e tarifária, através do sistema de bilhetagem eletrônica, a implantação de sistemas informatizados de planejamento e controle, a implantação de sistema de informações ao usuário, a implantação de internet sem fio – WiFi nos ônibus, o reestudo do sistema viário da cidade e outras medidas, além de tornar o transporte mais acessível para os usuários que mais se deslocam, estimularão a integração e o desenvolvimento”, diz a prefeitura.

MODELAGEM

Como mostrou o Diário do Transporte, no fim de março deste ano Mococa contratou uma empresa de consultoria, a Cegeplan, para elaborar o projeto para concessão do transporte.

O termo, válido por seis meses, tem o valor de R$ 87 mil, e sua validade expira somente em agosto deste ano.

Diante da dificuldade em concretizar o processo licitatório para concessão do programa Transporte para Todos (leia abaixo), a prefeitura contratou emergencialmente a Viação Itupeva para seguir operando o transporte na cidade. Em março deste ano foi assinado, por seis meses, o oitavo aditamento seguido.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes