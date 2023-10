CPTM divulga contrato de R$ 96 milhões com a CAF para manutenção de trens da série 2070

São 40 carros que operam na Linha 12-Safira; contrato tem prazo de cinco anos

ALEXANDRE PELEGI

A CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos divulgou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, extrato de contrato assinado com a CAF – Brasil Indústria e Comércio no valor de R$ 96 milhões (R$ 96.257.845,91), para a manutenção preventiva e corretiva em trens da Série 2070.

Assinado na semana passada, 10 de outubro, o contrato tem validade por 60 meses, e caberá à CAF realizar reparos em dez composições de quatro carros, atualmente em serviço na Linha 12-Safira.

Como mostrou o Diário do Transporte, em março deste ano a CPTM assinou contrato com a CAF para manutenção preventiva e corretiva dos 35 trens de oito carros cada da série 8500. (Relembre)

O valor desse termo, firmado com a CAF – Brasil Indústria e Comércio, foi de quase R$ 246 milhões (R$ 245.858.500,50), base outubro de 2022, e também com prazo de 60 meses.

A CAF, fabricante de trens espanhola “Construções e Auxiliar de Ferrovias”, fará a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a manutenção, “com fornecimento de materiais e insumos, aferidos por padrões pré-definidos de qualidade, confiabilidade e disponibilidade”.

O processo de licitação para a compra dos trens, com oito vagões cada, foi realizado em 2013 em dois lotes, num contrato total de R$ 1,8 bilhão.

A licitação de um lote foi vencida pela fabricante espanhola CAF, envolvendo a compra dos 35 trens da série 8500, com oito carros.

A entrega dos trens, prevista para julho de 2016, sofreu atrasos desde então. Além de investigações do Ministério Público, as empresas passaram por dificuldades nesse período.

A espanhola CAF imputou o atraso à troca do banco financiador do contrato, que teria exigido mudanças na taxa de nacionalização de peças e equipamentos.

A entrega da série 8550 só foi completada no final de 2019, com a entrada em operação da última unidade do pacote de 35 trens para a linha 11-Coral.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes