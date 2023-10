Consulta da Artesp começa a colher sugestões para o Sistema Automático Livre de pagamento de pedágio nas rodovias concedidas do Estado de SP

Agência informa que “Programa Siga Fácil SP” contempla tecnologia que permite cobrar por trecho percorrido

A Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, publicou no Diário Oficial nesta segunda-feira, 16 de outubro de 2023, aviso de abertura de consulta pública para debater portaria que fará a regulação do Siga Fácil SP, sistema automático livre para pagamento de pedágio nas rodovias concedidas do Estado.

De acordo com a agência, o principal objetivo é obter o maior número de contribuições possíveis da sociedade – pessoas físicas ou jurídicas -, para aprimorar o projeto e oferecer o melhor serviço possível aos usuários das rodovias.

A consulta fica disponível até 14 de novembro.

Quem quiser participar basta acessar os documentos no site da Artesp (www.artesp.sp.gov.br), clicar em Transparência e escolher Audiências e Consultas Públicas.

As sugestões devem ser encaminhadas para o endereço eletrônico artesp@artesp.sp.gov.br.

Só serão apreciadas aquelas que contenham identificação do participante e contato (e-mail e telefone), que estejam devidamente inseridas no formulário-padrão e dentro do prazo de envio.

PROGRAMA SIGA FÁCIL SP

De acordo com a Artesp, o sistema de pagamento de pedágio faz a cobrança da tarifa automaticamente pelas tags ou leitura de placas dos veículos, com a utilização de câmeras em pórticos.

“A tecnologia permite cobrar por trecho percorrido e, além de garantir um valor mais justo para todos, também auxilia na economia de combustível e tempo, afinal o veículo não precisa pegar filas ou parar para realizar o pagamento da tarifa”.

A agência gerencia 20 concessionárias que exploram o sistema de rodovias no estado, abrangendo 11,1 mil quilômetros de estradas. Este número representa mais de 40% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência fiscaliza ainda o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba.

Além disso, a Artesp é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes