VÍDEO – Paralisação de Metrô Surpresa: Linhas de Metrô foram paralisadas sem aviso prévio aos usuários e ônibus PAESE acionados

Metrô diz que estuda tomar medidas judiciais; Protesto ocorre porque cinco funcionários receberam advertência

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Passageiros que dependem das linhas estatais da rede de metrô de São Paulo foram pegos de surpresa por uma paralisação de metroviários em pleno feriado de Aparecida, 12 de outubro de 2023.

Não houve qualquer aviso prévio aos passageiros.

As linhas de operação pela iniciativa privada não pararam.

As linhas 1-Azul e 3-Vermelha de metrô e a linha 15-Prata de monotrilho chegaram a ter paralisação total. A linha 2-Verde, a primeira a ser afetada, ficou com velocidade reduzida.

Ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para trechos afetados do sistema.

A companhia do Metrô de São Paulo diz que estuda tomar medidas legais contra o Sindicato dos Metroviários pela paralisação surpresa neste feriado de Aparecida, 12 de outubro de 2023.

Um protesto do sindicato contra a advertência a cinco funcionários que se recursaram a treinar outros trabalhadores para operar os trens em caso de contingência afetou as linhas 1-Azul e 2-Verde de metrô e 15-Prata de monotrilho. A linha 3-Vermelha foi impactada também.

A rede de metrô dá acesso aos terminais de ônibus rodoviários, muito procurados em feriados. Além disso, há pessoas que estão trabalhando e precisam se deslocar para tratamento de saúde, mesmo sendo feriado. Há também as pessoas que aproveitariam o feriado para passear na cidade e região metropolitana.

Em nota, o metrô diz que advertência não significa desligamento e nem punição em salários.

Confira o esquema do PAESE:

Linha 1-Azul- 50 ônibus atendendo de Tucuruvi ao Jabaquara

Linha 3-Vermelha- 30 ônibus atendendo de Corinthians-Itaquera a Sé e 15 ônibus de Sé a Palmeiras-Barra Funda

Linha 15-Prata- 10 ônibus articulados de Vila Prudente a Jardim Colonial.

Veja um vídeo:

Atualização – paralisação dos Metroviários – 12h30

“O Metrô informa que as Linhas 1-Azul e 15-Prata estão paralisadas devido a ação surpresa dos Sindicatos dos Metroviários. A Companhia acionou o sistema PAESE nas estações Tucuruvi, Santana e Jabaquara-Sé na Linha 1 e entre Vila Prudente e Jardim Colonial na Linha 15. A Linha 3-Vermelha, que funcionava em velocidade reduzida, acaba de ser paralisada pelos metroviários e o PAESE também será acionado.

A Linha 2-Verde circula com velocidade reduzida. As Linhas 4-Amarela e 5-Lilás, concedidas, permanecem com operação regular e sem risco de paralisação.

Paralisação do Sindicato

O Metrô foi surpreendido na manhã desta quinta-feira (12), sem qualquer aviso prévio, por uma ação do Sindicato dos Metroviários, que mais uma vez prejudica a população com pautas de interesse próprio e sem diálogo.

A ação, que impacta o funcionamento regular das linhas administradas pelo Metrô, Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, é um protesto a uma advertência por escrito dada pelo Metrô a cinco operadores de trem em virtude da negativa reiterada destes cinco profissionais de desempenhar as suas atribuições. Eles se negam a participar da formação e da aula prática ofertada a outros empregados que estão sendo treinados para a função de operação de trem, procedimentos que fazem parte da rotina dos metroviários.

Vale ressaltar que a advertência não tem nada a ver com o objeto de greve recente, em 3/10, não implica em suspensão ou demissão e que não há sequer impactos na remuneração. A advertência, por ora, cumpre apenas o seu papel de dar aos funcionários a oportunidade para que corrijam a conduta faltosa.

A advertência também pode ser questionada pelos empregados, se assim desejarem, na via administrativa ou judicial, o que não prejudicaria os passageiros. Esse protesto liderado pelo Sindicato da categoria mais uma vez é utilizado para ameaçar a empresa e deixa a população que depende do transporte refém de seus próprios interesses.

O Metrô estuda medidas legais que podem ser tomadas por conta de uma paralisação que prejudica a população sem aviso prévio. As linhas concedidas permanecem com operação regular e sem risco de paralisação.”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes