FIZEMOS VÍDEO NO LOCAL: Conforto interior do ônibus Marcopolo G8 conquista público na Busworld 2023

DT na BusWorld 2023: VÍDEO – G8 da brasileira Marcopolo e Audace 1050 a Hidrogênio despertam interesse em feira na Bélgica

Modelo não poluente está em fase final de homologação na Europa e o rodoviário de dois andares impressionou pela sofisticação e design

ADAMO BAZANI

O conforto, sofisticação e design interior do ônibus Marcopolo Geração 8 Paradiso 1800 Double Decker surpreenderam e conquistaram os visitantes da edição 2023 da Busworld Europa, a mais importante feira da indústria global do ônibus que teve início no último dia 7 de outubro no Brussels Expo, em Bruxelas, na Bélgica.

“Os visitantes ficaram impressionados com o conforto, espaço e comodidades das poltronas do G8, diferentes das oferecidas no mercado europeu. Alguns comentaram que essas deveriam ser as utilizadas em todos os ônibus para longas viagens no continente”, comentou José Luís Goes, diretor de Vendas e Operações Internacionais da Marcopolo.

“O Paradiso G8 1800 DD é o rodoviário mais sofisticado produzido pela Marcopolo, com grande sucesso e aceitação no Brasil e no exterior. O veículo participou da eleição de Melhor Ônibus Rodoviário da Busworld 2023 e o júri independente destacou como diferenciais do modelo o conforto e tecnologia de reclinação das poltronas, os controles individuais de áudio, o tamanho e a sinalização dos sanitários e o conforto oferecido na cabine do motorista”, destacou Luciano Resner, diretor de Operações Industriais e Engenharia da Marcopolo.

Com visual marcante e design premiado pelo IF Design 2022, o modelo tem o DNA da Marcopolo, com fluidez das linhas, baixo coeficiente aerodinâmico, de apenas 0,384, e atende às mais rígidas normas internacionais de segurança, como a certificação ECE R66.02, concedida pela agência britânica Vehicle Certification Agency (VCA) para tombamento.

O modelo apresentado na Busworld Europa 2023 tem chassi Scania K 500C B6x2*4NI Euro 6, com motor Scania DC13, de 13 litros e 500 hp de potência, transmissão Opticruise, suspensão pneumática e tanque de combustível de 500 litros. Com 15 metros de comprimento, 2,6 metros de largura e 4,23m de altura, o ônibus tem capacidade para transportar 35 passageiros, sendo 29 pessoas no piso superior e seis no piso inferior. Todas as poltronas são leito, com monitores individuais e entradas USB (tipo A e C), e, no piso inferior, os assentos contam ainda com sistema massageador. Também conta com sistemas de segurança passivos e ativos, como ADAS AEB, LDW e ACC, telemetria e faróis em Full LED.

Para maior comodidade e conforto dos passageiros, o veículo conta com monitoramento interno por meio de câmeras de gravação, ar-condicionado com calefação, sistema de iluminação interna do salão de passageiros do piso superior em LED Biolighting, áudio e vídeo com DVD e Wi-Fi. Estão instalados também dois sanitários no piso inferior, três geladeiras (uma unidade de 8 litros de capacidade para o motorista, uma no piso inferior com 20 litros e outra no piso superior de até 70 litros), além de bebedouro e espaço para o transporte de pets.

Os motoristas são beneficiados com o sistema ERV, com câmeras que substituem os espelhos e eliminam os pontos cegos, tecnologia infravermelho que otimiza a visão noturna, poltrona do motorista Isri pneumática, e camarote com ar, som e sistema antipânico.