VÍDEO: TEVX Higer anuncia previsão de chegada do Azure 9 no Brasil

Marca trará o veículo para testes na SPTRANS

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Em meio ao maior evento de ônibus do mundo, o BusWorld, que acontece em Bruxelas, na Bélgica, até o dia 12 de outubro, a TEVX Higer anunciou uma novidade para o mercado brasileiro, a chegada do modelo Azure 9 (modelo MINI) para testes na SPTRANS já em dezembro deste ano.

Com uma configuração que favorece o conforto e a acessibilidade, piso baixo e sistema de “ajoelhamento” da suspensão, o modelo é um dos lançamentos da montadora apresentado no evento, ao lado do Azure 07 e do Fencer1, e será mais um marco de inovação da marca, como explica o diretor para América do Sul, Marcelo Barella.

“Seguiremos com nosso plano de trazer a vanguarda da eletromobilidade para o Brasil. A vinda do Azure 9 diretamente da BusWorld é mais um passo na consolidação desse caminho”, afirma Barella.

Com capacidade máxima de 48 passageiros, o AZURE 9 terá as mesmas configurações apresentadas na feira: motor Dana, bateria de fosfato de lítio de 268 kwh da CATL, piso baixo , suspensão pneumática, eixos com “ajoelhamento”, freios WABCO e painel digital ACTIA.

O Azure 9 completará a gama de veículos da marca no país, que já conta com o veículo urbano padrão Azure A12BR Azure A18BR articulado e com o rodoviário FE10BR.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte