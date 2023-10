Leopoldina (MG) começa programa Tarifa Zero no transporte nesta segunda-feira (09)

Município será o primeiro da Zona da Mata a oferecer ônibus público gratuito à população

ALEXANDRE PELEGI

Primeira cidade da Zona da Mata de Minas Gerais, Leopoldina, com mais de 50 mil habitantes, implantará a partir de segunda-feira, 09 de outubro de 2023, o programa Tarifa Zero, com transporte público gratuito à população.

Nessa sexta-feira (06) a prefeitura assinou contrato com o Consórcio Princesa Leopoldina, empresa vencedora da licitação que definiu a nova prestadora de serviço de transporte coletivo.

Com vigência inicial de 24 meses, o contrato pode ser prorrogado até o limite de 60 meses. O Consórcio terá agora o prazo de 90 dias para adequar seus veículos às exigências legais.

De acordo com a prefeitura, a assinatura do contrato marca o fim do monopólio do antigo modelo de concessão pública, praticado há mais de 20 anos. Com o novo modelo, a administração municipal passa a pagar pelo serviço por quilômetro rodado.

Em comunicado oficial a prefeitura afirma que através do programa “Tarifa Zero”, Leopoldina se torna o primeiro município da Zona da Mata a garantir gratuidade no transporte público. “Além de aumentar a acessibilidade e promover a inclusão social, a mudança vai impactar também no orçamento dos leopoldinenses, que no final do mês deixarão de gastar 16% do salário-mínimo com custos de transporte”, diz a prefeitura.

A gratuidade das tarifas alcançará todas as linhas urbanas atendidas pelo novo serviço de transporte público municipal através de nove rotas.

A novidade fica por conta da implantação da Rota da Saúde, que ligará a Rodoviária à Casa de Caridade Leopoldinense, atendendo uma antiga demanda da população.

A prefeitura divulgou uma Cartilha com todas as informações do serviço do programa Tarifa Zero, que pode ser obtido pelo link https://www.leopoldina.mg.gov.br/salvar_arquivo.aspx?cdLocal=2&arquivo={E828CC2E-D0BD-AC13-BBAC-0CBA4ECA8738}.pdf

