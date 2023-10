Primeira edição do Feirão de Cadastro de Currículos da Caio supera expectativas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O “Feirão de Cadastro de Currículos” realizado pela Caio nesta sexta-feira, 06 de outubro, no Auditório do SENAI Botucatu, foi um sucesso. A organização estima que uma média de 300 pessoas compareceram ao local, realizando o cadastro de currículos, tirando dúvidas sobre processos seletivos da empresa e recebendo dicas de qualificação e aprimoramento profissional.

Nelma Prado, diretora Corporativa de Gente & Gestão, celebra o resultado positivo da ação “É muito gratificante a comunidade responder ao nosso chamado, demonstrando a importância de proporcionarmos, além da oportunidade de trabalho, a possibilidade de interação dessas pessoas que estão em busca do primeiro emprego, de recolocação no mercado de trabalho, com os nossos profissionais de RH.”

Harisa Godoy Torres Mizael esteve no Feirão para cadastrar seu currículo e explica a importância da iniciativa “Estou em busca de trabalho e tenho experiência na área industrial, então para mim é muito importante ter esse contato pessoalmente com o RH, pois hoje em dia não é muito frequente a entrevista logo nessa etapa inicial. A atenção e as dicas que me deram serão muito importantes para o meu desenvolvimento profissional”.

A análise dos currículos e perfis profissionais será iniciada de imediato pelo setor de Gente & Gestão do Grupo Caio, aguardando para quando houver necessidade de contratações.

“Muitos nos perguntam o que é o Banco de Talentos? De forma simplificada, ele é o cadastro de currículos para futuras oportunidades para participar de processos seletivos. Esses currículos são de pessoas indicadas pelos colaboradores do Grupo Caio, por meio da ação Gente Boa Indica Gente Boa, dos cadastros realizados no Feirão de Currículos e no site da empresa”, destaca Inez Daroz, gestora de Recrutamento e Treinamento do departamento de Gente & Gestão do Grupo Caio.

“Lembramos que é muito importante que os candidatos mantenham o telefone e o e-mail atualizados, para que possamos entrar em contato com mais facilidade”, conclui a gestora.

O cadastro de currículos pode ser realizado pelo site www.caio.com.br, na aba Gente & Gestão. Pelo mesmo site é possível consultar vagas de emprego em aberto no Grupo.

O Grupo Caio também possui página de carreiras em plataforma de recrutamento e seleção:

https://grupocaio.gupy.io/eyJzb3VyY2UiOiJndXB5X3BvcnRhbCJ9 .

No Linkedin @caioinduscaroficial são postadas oportunidades de trabalho e seleção de currículos para banco de talentos, para todas as empresas do Grupo Caio.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte