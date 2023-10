Cetesb concede à CPTM Licença Ambiental de Operação para trecho de Mendes a Varginha da Linha 9 – Esmeralda

Trecho integra projeto de extensão do ramal ferroviário até mais ao extremo da Zona Sul da capital paulista, hoje sob concessão da ViaMobilidade

ALEXANDRE PELEGI

Em comunicado publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 06 de outubro de 2022, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informa que concedeu Licença Ambiental de Operação (LAO) à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para o trecho de Bruno Covas/Mendes-Vila Natal até Varginha, da Linha 9-Esmeralda.

Localizado no município de São Paulo/SP, o empreendimento está sob concessão da ViaMobilidade.

A LAO tem validade de três anos, a contar da data de sua emissão.

A operação solicitada refere-se ao intervalo do Km 44+000 ao KM 46+200.

Essa parte da linha atualmente se encontra em construção e faz parte do projeto de extensão do ramal ferroviário até mais ao extremo da Zona Sul da capital paulista.

Apesar de atualmente operada pela iniciativa privada, através da concessionária ViaMobilidade, a responsabilidade pela construção neste novo trecho de atendimento é do Governo do Estado por meio da CPTM.

A Licença de Operação (LO) ou Licença Ambiental de Operação (LAO) é expedida pela Cetesb, e autoriza a operação da atividade ou do empreendimento após verificado o cumprimento do que consta de licenças anteriores, com medidas de controle ambiental, condicionantes determinados para a operação, etc.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes