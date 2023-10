Vídeo: Parte do teto da estação Osasco, da Linha 9-Esmeralda, desaba na noite desta quarta-feira (4)

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

MICHELLE SOUZA

Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte do teto da estação Osasco, da Linha 9-Esmeralda, desabando durante a chuva que atingiu a Região Metropolitana de São Paulo na tarde desta quarta-feira (4).

Muitas pessoas estavam na estação, no momento da queda, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Diário do Transporte procurou a ViaMobilidade, que disse por meio de nota que uma parte do forro de gesso do teto da Estação Osasco cedeu por conta do peso da água da chuva. O local foi isolado e a equipe de manutenção da concessionária atua para normalizar a situação no local.

Nota da ViaMobilidade:

“Por volta de 16h40, uma parte do forro de gesso do teto da Estação Osasco, da Linha 9-Esmeralda, cedeu por conta do peso da água da chuva. Não havia circulação de passageiros no local, que foi isolado imediatamente. Equipe de manutenção da ViaMobilidade realiza manutenção no espaço, que não oferece risco aos clientes.”

Veja o vídeo:

Michelle Souza, para o Diário do Transporte.