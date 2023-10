Sistema de compra e recarga de créditos do Bilhete Único fica indisponível entre a noite de sexta (06) a manhã do sábado (07)

Passageiros devem antecipar recargas; indisponibilidade também acontece do fim de quarta (11) ao início de quinta (12), feriado do Dia das Crianças

ARTHUR FERRARI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento do sistema de ônibus municipais em São Paulo, anunciou que o passageiro que deseja realizar viagens na cidade neste final de semana deve antecipar a recarga de seu Bilhete Único. A recarga ficará indisponível entre às 23h de sexta-feira, 06 de outubro de 2023, e o início do sábado (07), durante manutenção programada no sistema.

O mesmo acontece na véspera do feriado do Dia das Crianças, na quarta-feira, 11 de outubro, quando a recarga fica novamente indisponível no fim da noite, retornando ao normal somente ao amanhecer do dia 12, quinta-feira, durante nova manutenção.

Nos períodos de indisponibilidade, nenhuma venda e recarga de crédito de Bilhete Único será realizada, em qualquer dos canais existentes, incluindo apps e pontos físicos, portanto é importante se antecipar.

Vale ressaltar que quem possui cartão do tipo Estudante, idoso 60 a 64 anos, ou utiliza créditos de Vale-Transporte também deve realizar a recarga de seu cartão de forma antecipada, possibilitando viajar normalmente durante o fim de semana e início de feriado prolongado.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte