Prêmio do setor automotivo destaca Marcopolo e Attivi Integral entre melhores de 2023

Fabricante é indicada nas categorias Cadeia Automotiva Ampliada e Lançamento Ônibus

ALEXANDRE PELEGI

O Prêmio AutoData 2023 destacou a Marcopolo entre o Melhores do Setor Automotivo.

A fabricante se destacou nas categorias Cadeia Automotiva Ampliada e Lançamento Ônibus.

No primeiro caso pelas ações de inovação, sustentabilidade e atuação internacional. Já no segundo caso, pelo desenvolvimento e produção do Attivi Integral, ônibus 100% elétrico produzido em sua unidade de Caxias do Sul.

Para o destaca CEO da Marcopolo, André Armaganijan, “o ritmo de transformação da indústria automobilística brasileira e mundial é muito acelerado. Nós, da Marcopolo, estamos atentos e atuando ativamente para desenvolver soluções de mobilidade sustentáveis para os mais diferentes mercados globais. O Attivi Integral é um exemplo do quão rápidos e eficientes precisamos ser”.

Na categoria Lançamento Ônibus, a fabricante foi escolhida pelo desenvolvimento e produção do Attivi Integral, o seu primeiro ônibus 100% elétrico.

O modelo está em demonstração em diferentes cidades brasileiras e terá 130 unidades fabricadas até o final deste ano.

Na categoria Cadeia Automotiva Ampliada a companhia alcançou destaque pela sua estratégia de adotar dois modelos diferentes de negócio: desenvolver aqui no Brasil, com sua engenharia própria, o seu primeiro veículo elétrico completo e, ao mesmo tempo, continuar a desenvolver e montar carrocerias de ônibus elétricos sobre chassis de parceiros.

Na eleição deste ano foram eleitas 64 finalistas em 16 diferentes categorias.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes