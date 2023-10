Greve de Metrô e CPTM terminou: trens e metrôs em São Paulo operam normalmente nesta quarta (04) e rodízio vigora novamente

Funcionários públicos são contra privatização e pedem plebiscito sobre o assunto

Os sindicatos que representam os empregados do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) decidiram voltar ao trabalho nesta quarta-feira, 04 de outubro de 2023.

Com isso, também volta ao normal o rodízio municipal de veículos. Ponto facultativo nas repartições públicas deixa de vigorar. As aulas retornam. As frotas e linhas de ônibus voltam ao habitual também.

A decisão foi confirmada em assembleia na noite desta terça-feira (03), dia que foi caótico para quem mora na capital paulista e nos municípios vizinhos da região metropolitana porque os funcionários públicos fizeram a greve contra os estudos para uma eventual privatização das linhas ainda com operação estatal. As entidades sindicais dizem que querem a realização de um plebiscito para ver se a população concorda ou não com possíveis desestatizações das linhas.

Nesta terça-feira, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha de metrô, 15-Prata de monotrilho, as linhas 10-Turquesa, 12-Safira e 13-Jade da CPTM ficaram paradas completamente. Já a linha 7-Rubi operou apenas entre Luz e Caieiras e a 11-Coral somente entre Luz e Guaianases, ambas da CPTM.

As linhas de metrô 4-Amarela e 5-Lilás, e de trens 8-Diamante e 9-Esmeralda, de operação privada, funcionaram, mas a 9-Esmeralda pouco antes de 14h, teve um trecho interrompido entre as estações Morumbi e Villa Lobos – Jaguaré, por causa de um problema no sistema de energia elétrica. Imagens às quais o Diário do Transporte teve acesso mostram muita fumaça em trem, estações e ao longo da via nas regiões de Vila Olímpia e Berrini.

A SPTrans (São Paulo Transporte) reforçou a operação dos ônibus municipais da capital paulista com 100% de frota e 200 coletivos a mais como reforço. Normalmente, segundo a SPTrans, a operação é feita com 11.934 ônibus e, nesta terça-feira (03), foram colocados 12.134 ônibus. Ainda de acordo com a prefeitura, 26 linhas municipais tiveram os itinerários prolongados e outras tiveram ampliação de frota.

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) também disse que a frota de ônibus metropolitanos intermunicipais foi reforçada.

O TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho) de São Paulo subiu na tarde desta terça-feira, 03 de outubro de 2023, de R$ 500 mil para R$ 2 milhões a multa contra o Sindicato dos Metroviários pelo descumprimento de decisão judicial que determinou 100% dos serviços nos horários de pico e 80% nas demais horas.

Na greve desta terça-feira (03), nenhuma linha de metrô e nem a linha de monotrilho, de operação estatal, prestou serviços.

Ainda na tarde desta terça-feira (03), o TRT-SP aumentou a sindicatos de funcionários da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) pelo descumprimento de liminar concedida na última sexta-feira (28 de setembro de 2023).

Segundo o Tribunal, o valor, que era de R$ 500 mil a serem suportados conjuntamente pelos três sindicatos de trabalhadores envolvidos, passa a ser de R$ 500 mil para cada sindicato, totalizando R$ 1,5 milhão.

Também foi determinado no caso da CPTM, 100% dos serviços nos horários de pico e 80% nas demais horas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes