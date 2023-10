VÍDEOS – TREM: Linha 9-Esmeralda com trecho paralisado. Problema na rede elétrica, passageiros são desembarcados nos trilhos e moradores gravam muita fumaça

Circulação interrompida entre as estações Morumbi e Villa Lobos; Ônibus PAESE acionados

ADAMO BAZANI/VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Muitas dificuldades para os passageiros da linha 9-Esmeralda operada pela ViaMobilidade.

Por volta das 14h desta terça-feira, 03 de outubro de 2023, os trens pararam de circular entre as estações Morumbi e Villa Lobos.

Ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados.

Em seus canais oficiais, a concessionária ViaMobilidade diz que ocorreu uma falha no sistema elétrico.

Imagens feitas por passageiros mostram passageiros sendo desembarcados nos trilhos e moradores gravaram muita fumaça ao longo da linha.

A pane ocorre no mesmo dia em que funcionários públicos da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e do Metrô fazem uma greve contra privatização.

A linha 9 não está em greve porque assim como as linhas 4, 5 e 8, é privatizada.

Confira a nota divulgada pela ViaMobilidade sobre o ocorrido:

“São Paulo, 3 de outubro de 2023 – Devido à falha no sistema elétrico, às 13h58, a circulação dos trens entre as estações Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré, da Linha 9-Esmeralda, está paralisada. Ônibus do sistema PAESE foram acionados para atender o trecho. A operação está normal entre as estações Mendes-Vila Natal e Morumbi e no trecho entre Villa Lobos-Jaguaré e Osasco. Os passageiros estão sendo orientados pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e estações. Técnicos da ViaMobilidade atuam para apurar as causas da falha e para normalizar a operação.”

Adamo Bazani e Vinícius de Oliveira