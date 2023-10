Boletim Via Mobilidade Manhã – 04/10

Informações à Imprensa (04/10 – 7h)

Operação Normal na Linha 8-Diamante e operação parcial na Linha 9-Esmeralda

Linha 8

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri.

– Intervalo de 12 minutos entre as estações Barueri e Itapevi (estratégia de looping – ida e volta de trens no trecho entre as estações de maior carregamento de passageiros para a redução dos intervalos).

Linha 9

– Devido à manutenção no sistema elétrico, a circulação de trens acontece por via única entre as estações Pinheiros e Morumbi da Linha 9-Esmeralda desde as 4h. Ônibus da operação PAESE atendem o trecho. O restante da linha segue com operação normal. Os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) nos trens e estações.

Nossa Operação

– Para garantir mais qualidade e durabilidade, as equipes de via permanente das Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda vêm realizando a troca de dormentes de madeira por de concreto que duram até 50 anos. Uma das metodologias usadas nessa atividade é a troca mecanizada que emprega o uso de maquinário próprio para a inserção dos novos dormentes abaixo do trilho [Foto].

– Saiba mais em: http://www.viamobilidade.com.br/realizacoes-e-investimentos

– Jornalistas interessados em acompanhar as manutenções realizadas nos sistemas operacionais, que ocorrem da meia-noite às 4h da manhã, podem inscrever-se. Procure a nossa assessoria de imprensa pelo e-mail mobilidadeccr@inpresspni.com.br

Serviço

Linha 8

– Elevadores em reforma/manutenção nas estações Jandira e Itapevi

Linha 9

– Elevador em reforma manutenção na estação Santo Amaro