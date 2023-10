Sete linhas de ônibus municipais sofrem mudanças em pontos de parada a partir desta segunda (02)

Mudanças ocorrem por conta das obras na Plataforma 5 do Terminal Bandeira

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 02 de outubro, sete linhas que operam no Terminal Bandeira têm mudanças nos pontos de parada em razão de obras na Plataforma 5. As alterações prosseguem até o término dos trabalhos.

Confira as plataformas onde as linhas atenderão durante as obras:

Voltam a atender na Plataforma 4

6450/10 Term. Capelinha – Term. Bandeira

6451/10 Term. Capelinha – Term. Bandeira

Continuam alteradas na Plataformas 6 e 7

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

Plataforma 6 – Ponto Móvel

6004/10 Term. João Dias – Term. Bandeira

Plataforma 7 – Ponto Móvel

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

Plataforma 6 – Ponto Móvel

6250/10 Jd. Jaqueline – Term. Bandeira

Plataforma 6 – Ponto Móvel

6262/10 CEASA – Term. Bandeira

Plataforma 6 – Ponto Móvel

Passam a atender a Plataforma 2

6505/10 Term. Guarapiranga – Term. Bandeira

6500/10 Term. Sto. Amaro – Term. Bandeira

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte