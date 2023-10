ATENÇÃO ! Todos os ônibus de graça em São Paulo e Guarulhos só serão possíveis até às 18h deste domingo (1º) – Saiba as regras

Na capital paulista, desembarque deve ser pela mesma porta do embarque

ADAMO BAZANI

Todos os ônibus municipais de São Paulo e de Guarulhos, na região metropolitana, não estão com cobrança de tarifa neste domingo, 1º de outubro de 2023, por causa das eleições para o Conselho Tutelar.

Mas atenção: o benefício só vale até às 18h, uma hora depois do fim das eleições, que será às 17h.

A partir de 18h01, as tarifas voltam a ser cobradas normalmente.

Nas duas cidades, há regras diferentes:

São Paulo: Não é necessário mostrar nenhum documento ao motorista ou cobrador, mas a catraca não deve ser girada. O passageiro deve desembarcar pela mesma porta que embarcou. As catracas devem estar bloqueadas, mas na manhã deste domingo, passageiros relataram que alguns destes equipamentos estavam liberados. Os funcionários orientavam a não encostar o Bilhete Único.

Guarulhos: Os passageiros devem mostrar no momento de embarque o título de eleitor e a carteira de identidade.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Todos os ônibus da cidade de São Paulo terão tarifa zero neste domingo (1º) durante votação do Conselho Tutelar

Gratuidade será entre 7h e 18h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 1° de outubro de 2023, a Prefeitura de São Paulo (SP) irá disponibilizar ônibus gratuitos para a população participar da votação do Conselho Tutelar.

Todos os coletivos estarão circulando das 7h às 18h.

O sistema funcionará assim: as catracas estarão bloqueadas (não vão girar) e o passageiro desembarca pela mesma porta que embarcou.

A votação está programada para acontecer das 8h às 17h em 325 locais pela cidade.

Confira onde poderá votar através deste link:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cmdca/index.php?p=354634

Em nota, a prefeiura diz que atendeu pedidos da Câmara Municipal e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania para as gratuidades.

Atendendo a uma solicitação da Mesa Diretora da Câmara Municipal e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Prefeitura vai disponibilizar ônibus gratuitos no próximo domingo (1) para garantir a ampla possibilidade de participação da população na escolha dos seus candidatos ao Conselho Tutelar. Entre 7h e 18h estarão liberados os acessos de todos os ônibus municipais que fazem parte da frota padrão de domingo.

O horário de votação é das 8h às 17h, em 325 locais distribuídos pela cidade, sempre próximos à seção eleitoral do cidadão. A lista com os locais e os nomes e números de candidatos está disponível neste link.

Estão habilitados 1.240 candidatos, que disputarão as 260 vagas, sendo cinco por unidade, dos 52 Conselhos Tutelares localizados na capital paulista. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania é responsável pela manutenção administrativa dos 52 Conselhos Tutelares.

Podem votar na eleição dos Conselhos Tutelares cidadãos residentes no Município de São Paulo, a partir dos 16 anos, e em pleno gozo dos direitos políticos, de acordo com seu domicílio eleitoral, com residência em Subprefeitura da área de abrangência do Conselho Tutelar a que se atribui o voto. Cada eleitor deverá votar em locais pré-determinados (escolas e UBS). O voto é facultativo e o eleitor poderá votar em até cinco candidatos.

Além disso, a Prefeitura vai fornecer kit lanche para todos os funcionários que trabalharem nas eleições deste domingo.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte