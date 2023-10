Prefeitura de Uberlândia (MG) disponibiliza linhas de ônibus para concurso público neste domingo (1º)

O certame acontece em dois períodos: das 8h às 11h15 e das 14h às 18h15

A Settran (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes ) informa que o SIT (Sistema Integrado de Transporte) conta com várias linhas de ônibus que atendem os locais onde serão aplicadas as provas do novo concurso público da Prefeitura de Uberlândia.

O concurso será feito neste domingo, 01º de outubro, em dois períodos: das 8h às 11h15 e das 14h às 18h15.

Linhas disponibilizadas:

Linhas: A137 / A147 / A148 / I341 – Unitri – avenida Nicomedes Alves dos Santos, 4.545 (Gávea)

Linhas: A142 / A331 / I341 – UNA Karaíba – alameda Paulina Margonari, 59 (Jardim Karaíba)

As linhas regulares do SIT que trafegam no Terminal Central ofertam várias viagens com horários flexíveis em atendimento à faculdade – Uniube – avenida Afonso Pena, 1.777 (Centro)

As linhas regulares do SIT que trafegam nos terminais Planalto, Dona Zulmira e Central ofertam várias viagens com horários flexíveis em atendimento à faculdade – Unipac – travessa Ricardo Felice, 45 (Centro)

Linhas: T120 / T121 / A113 / A114 – E.E. Professor José Ignácio de Souza – rua Osório José da Cunha, 631 (Brasil)

Linhas: T120 / T121 / T122 – E.M. Otávio Batista Coelho Filho – rua José Rezende dos Santos, 1.010 (Brasil)

Para mais informações de horários e itinerários das linhas do Sistema Integrado de Transporte de Uberlândia, é só acessar a página sobre o setor no Portal da Prefeitura de Uberlândia https://www.uberlandia.mg.gov.br/ ou ou baixar o aplicativo UdiBus (disponível para as plataformas Android e iOS).

Michelle Souza, para o Diário do Transporte