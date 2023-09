Juiz de Fora (MG) terá ônibus gratuito aos domingos e feriados, anuncia prefeitura

Prefeita anunciou medida para garantir o direito das pessoas ao lazer; decreto será publicado na segunda-feira (02)

ALEXANDRE PELEGI

Os ônibus do transporte coletivo de Juiz de Fora (MG) passarão a rodar com tarifa zero em todos os domingos e feriados.

O anúncio foi feito pela prefeita Margarida Salomão nessa quinta-feira, 28 de setembro de 2023.

A medida ainda será objeto de decreto, que será publicado na próxima segunda-feira (02).

A decisão da prefeitura decorre do veto ao Projeto de Lei 156, de autoria da Câmara Municipal, que propunha o benefício. O PL teve de ser vetado porque ações deste tipo só podem ser realizadas pelo Executivo, e não pelo Legislativo.

“A gratuidade aos domingos e feriados é garantir o direito das pessoas se moverem não apenas para trabalhar, mas também para ter lazer, para ir em um show, em uma festa, em um jogo, visitarem parentes, ir ao hospital visitar alguém querido. Neste domingo a gratuidade já está garantida, pois como haverá a eleição dos conselheiros tutelares, e eu aconselho todos a irem votar, os ônibus já estarão circulando das 7h às 18h, horário da eleição. Na segunda-feira nós iremos baixar esse decreto com mais capricho para garantirmos a todo povo de Juiz de Fora o direito de ir e vir aos domingos e feriados, sem despesas e sem gasto nenhum”, afirmou a chefe do executivo municipal.

