VÍDEO: Governo de SP nega recurso da ViaMobilidade e mantém multas de R$ 5,64 milhões por queda de estrutura no Rio Pinheiros e atraso em obras na Estação Santo Amaro

Acidente ocorreu em 17 de agosto de 2021

ADAMO BAZANI

Colaborou Alexandre Pelegi

O Governo de São Paulo negou recurso da ViaMobilidade e manteve duas multas que somam R$ 5,64 milhões pela queda de uma estrutura metálica no Rio Pinheiros que ampliou os atrasos nas obras de modernização e ampliação do espaço para a circulação de passageiros na estação Santo Amaro, que liga as linhas 5-Lilás de metrô e 9-Esmeralda de trens metropolitanos.

A decisão foi publicada nesta sexta-feira, 29 de setembro de 2023, em Diário Oficial.

A multa pela queda da estrutura que ligaria os dois lados do rio para a movimentação de trabalhadores e instrumentos é de R$ 5,44 milhões. Já a multa pelo atraso nas obras é de R$ 200 mil.

O acidente aconteceu no dia 17 de agosto de 2021 e, na ocasião, a ViaMobilidade confirmou que dois trabalhadores ficaram feridos.

Antes do acidente, a previsão era de estas obras de melhoria para a circulação de passageiros fossem entregues em janeiro de 2022, o que ainda não ocorreu.

A concessionária demorou meses para retirar a estrutura e somente em julho de 2023 retomou as obras para a ampliação da Estação Santo Amaro com nova previsão somente para o segundo semestre de 2024. Essa é a maior intervenção prevista no contrato de concessão da operadora na Linha 5-Lilás.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes