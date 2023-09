Todos os ônibus da cidade de São Paulo terão tarifa zero neste domingo (1º) durante votação do Conselho Tutelar

Gratuidade será entre 7h e 18h

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste domingo, 1° de outubro de 2023, a Prefeitura de São Paulo (SP) irá disponibilizar ônibus gratuitos para a população participar da votação do Conselho Tutelar.

Todos os coletivos estarão circulando das 7h às 18h e as catracas serão liberadas para o público.

A votação está programada para acontecer das 8h às 17h em 325 locais pela cidade.

Confira onde poderá votar através deste link:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/participacao_social/conselhos_e_orgaos_colegiados/cmdca/index.php?p=354634

Em nota, a prefeiura diz que atendeu pedidos da Câmara Municipal e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania para as gratuidades.

Atendendo a uma solicitação da Mesa Diretora da Câmara Municipal e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Prefeitura vai disponibilizar ônibus gratuitos no próximo domingo (1) para garantir a ampla possibilidade de participação da população na escolha dos seus candidatos ao Conselho Tutelar. Entre 7h e 18h estarão liberados os acessos de todos os ônibus municipais que fazem parte da frota padrão de domingo.

O horário de votação é das 8h às 17h, em 325 locais distribuídos pela cidade, sempre próximos à seção eleitoral do cidadão. A lista com os locais e os nomes e números de candidatos está disponível neste link.

Estão habilitados 1.240 candidatos, que disputarão as 260 vagas, sendo cinco por unidade, dos 52 Conselhos Tutelares localizados na capital paulista. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania é responsável pela manutenção administrativa dos 52 Conselhos Tutelares.

Podem votar na eleição dos Conselhos Tutelares cidadãos residentes no Município de São Paulo, a partir dos 16 anos, e em pleno gozo dos direitos políticos, de acordo com seu domicílio eleitoral, com residência em Subprefeitura da área de abrangência do Conselho Tutelar a que se atribui o voto. Cada eleitor deverá votar em locais pré-determinados (escolas e UBS). O voto é facultativo e o eleitor poderá votar em até cinco candidatos.

Além disso, a Prefeitura vai fornecer kit lanche para todos os funcionários que trabalharem nas eleições deste domingo.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte