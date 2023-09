Prefeito Eduardo Paes oficializa contratação de R$ 703 milhões de empréstimos para Plano de Mobilidade Urbana de Campo Grande

Recursos visam garantir a implantação de um novo sistema viário naquele que é considerado o bairro mais populoso do país, com mais de 400 mil habitantes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou a promulgação de decreto legislativo que autoriza o Município a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com a garantia da União, até o valor de R$ 703 milhões (R$ 702.792.500,00).

Publicado no Diário Oficial da cidade nesta quarta-feira, 27 de setembro de 2023, o decreto oficializa a captação dos recursos após aprovação da Câmara de Vereadores.

Este recurso constou de agenda do presidente Luís Inácio Lula da Silva e o prefeito Eduardo Paes, em visita à capital carioca, no dia 10 de agosto de 2023, quando anunciaram a liberação de R$ 2,6 bilhões em recurso federais. (Relembre)

Além das obras para Campo Grande, os valores contemplam a compra de cerca de 700 ônibus do BRT (Bus Rapid Transit) e a construção de terminais e garagens.

De acordo com a prefeitura, a parceria com o BNDES vai garantir a implantação de um novo sistema viário em Campo Grande. O Anel Viário compreende a construção de um mergulhão sob a Avenida Cesário de Melo, um túnel de 600 metros sob o morro Luiz Bom, além da implementação das rótulas na rua Artur Rios e Estrada da Caroba. As novas rotas vão permitir o escoamento de tráfego na região central, reduzir o tempo de deslocamento e facilitar a circulação. O projeto inclui dois quilômetros de ciclovia.

Outra intervenção prevista para integrar o Anel Viário é a implantação da nova Floresta da Posse. Uma área verde no coração de Campo Grande, com 950 mil m² – equivalente a mais de 130 campos de futebol. O projeto ainda prevê o plantio de 240 mil árvores e recuperação dos mananciais, além de proteção da fauna e da flora nativas.

