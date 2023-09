Greve na CET de São Paulo é cancelada após trabalhadores aceitarem reajuste de 4,52% nos salários

Com isso, fiscalizações de trânsito, faixas reversíveis para ônibus e carros, multas e socorros serão normais nesta quinta (28)

ADAMO BAZANI

Em assembleia na noite desta quarta-feira, 27 de setembro de 2023, os trabalhadores da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo aceitaram proposta da empresa pública e cancelaram a greve que havia sido anunciada para começar às 22h e se estender para esta quinta-feira (28).

Com isso, fiscalizações de trânsito, faixas reversíveis para ônibus e carros, multas e socorros serão normais.

De acordo com o SindiViários (Sindicato dos Trabalhadores no Sistema de Operação, Sinalização, Fiscalização Manutenção e Planejamento Viário e Urbano do Estado de São Paulo), os funcionários vão receber retroativamente a maio os seguintes reajustes:

4,52% de aumento nos salários;

09% de aumento nos benefícios;

Os pedidos iniciais eram:

Reajuste salarial, nos adicionais e auxílios, bem como para correção das tabelas de participação nos benefícios e plano médico de 9,16%

Reajuste nos vales, alimentação e refeição, de 11,7%

PPR no valor de R$ 6.677,00

Taxa negocial de 4%, dividido em 4 parcelas, após fechamento do ACT

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 15 de setembro de 2023, funcionários não compareceram ao trabalho para doar sangue, como forma de protesto.

O sindicato diz que o ato teve adesão entre 80% e 85% dos trabalhadores dos turnos. A prefeitura montou um plano de contingência.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes