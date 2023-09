Governador do Rio de Janeiro veta lei da Alerj que concedeu gratuidade nos transportes intermunicipais para idosos de 60 a 64 anos

Além da gratuidade, deputados aprovaram a modificação do valor da renda para concessão do benefício do bilhete único e, consequentemente, da tarifa social, item também vetado

ALEXANDRE PELEGI

O Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vetou totalmente lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado que estendeu a gratuidade para idosos com 60 anos ou mais nos transportes intermunicipais, incluindo trem, metrô e barcas. (Relembre)

Atualmente este direito está garantido apenas para os com mais de 65 anos.

Apesar de considerar “muito elogiável” a proposta, o governador explica no texto encaminhado à Alerj os motivos que o levaram a vetar integralmente o texto.

O texto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado de 20 de setembro de 2023.

Além da gratuidade, os deputados aprovaram ainda a modificação do valor da renda para concessão do benefício do bilhete único e, consequentemente, da tarifa social. Ou seja, passam a ter direito ao uso do BUI (Bilhete Único Intermunicipal), que inclui a Tarifa Social, pessoas com renda equivalente ao teto do INSS, cujo valor é de R$ 7.507,49 por mês.

De acordo com o governador, a efetivação da proposta violaria o Regime de Recuperação Fiscal, uma vez que poderá resultar em aumento de despesa obrigatória de caráter continuado.

Além disso, escreve Castro, a proposta deixou de observar que a proposta concede gratuidade em serviço público prestado de forma indireta sem a correspondente indicação da fonte de custeio.

Para o governador do Estado do Rio de Janeiro, “não foi observado o denominado princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, característica inerente a todo e qualquer contrato administrativo”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes