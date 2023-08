Deputados do Rio de Janeiro aprovam projeto que garante gratuidade para idosos a partir de 60 anos nos transportes intermunicipais e amplia renda para R$ 7,5 mil para o Bilhete Único

Proposta segue para aprovação ou veto do governador Cláudio Castro

ADAMO BAZANI

Em segunda votação nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2024, a Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) aprovou um projeto de lei que garante gratuidade para idosos com 60 anos ou mais nos transportes intermunicipais, incluindo trem, metrô e barcas.

Além disso, o projeto dá direito ao uso do BUI (Bilhete Único Intermunicipal), que inclui a Tarifa Social, para pessoas com renda equivalente ao teto do INSS, cujo valor é de R$ 7.507,49 por mês.

A proposta segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para aprovar ou vetar.

Como mostrou o Diário do Transporte, uma decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atendo à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), limitou os benefícios para do Bilhete Único para pessoas com renda de até R$ R$ 3.205,20, que se cadastraram no sistema a partir de 12 de julho de 2023, o que inclui a Tarifa Social.

Para quem se cadastrou até 11 de julho de 2023, o benefício vale para renda de até R$ 7.507,49

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/11/justica-do-rio-determina-que-bilhete-unico-intermunicipal-bui-seja-beneficio-disponivel-apenas-para-pessoas-que-ganham-ate-r-3-20520/

Pelo BUI, o passageiro paga R$ 8,55 por duas viagens em três horas, desde que uma seja entre municípios diferentes.

A Tarifa Social é de R$ 5 na Supervia e no Metrô Rio. As tarifas cheias custam R$ 7,40 para o trem e R$ 6,90 para o Metrô.

O projeto é de autoria do deputado Jair Oliveira (PSB).

Atualmente, a idade permitida para gratuidades é de 65 anos ou mais, como determina o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, ou seja, válida para todo o País.

Segundo nota da Alerj, o projeto aprovado altera a Lei 2.869/97, que dispõe sobre o regime de prestação de serviço metroviário e ferroviário no Estado do Rio.

O artigo sétimo da lei determina apenas que as concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte devem respeitar a legislação disciplinadora da gratuidade nos transportes.

Já a proposta do deputado Jair estipula que o passe livre seja assegurado aos maiores de 60 anos no metrô, trens e também nos transportes hidroviários, como é o caso das barcas.

O projeto ainda inclui na lei em vigor outras gratuidades já garantidas atualmente no transporte público estadual, como é o caso das pessoas com deficiência e transtorno mental e dos estudantes do ensino fundamental, médio e técnico de nível médio, integrado, concomitante e subsequente, das redes públicas municipal, estadual e federal.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes