ANTT autoriza Viação Cruzeiro a modificar serviços e atende a 42 novas empresas para transporte em regime de fretamento

Agência homologou licença da empresa Easybus para o transporte internacional semiurbano de passageiros

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 27 de setembro de 2023, decisões que atenderam solicitações de empresas a respeito da operação no transporte interestadual e internacional da passageiros, semiurbano e por fretamento.

Veja a seguir:

Decisão Supas nº 626: Deferir o pedido da Auto Viação Cruzeiro Ltda para modificar a prestação do serviço e suprimir a linha PÃO DE ACUCAR (AL) – RECIFE (PE), prefixo 20-0003-00.

Autorizar a paralisação dos mercados a seguir, na Licença Operacional – LOP de número 27:

I – de PÃO DE ACUCAR (AL) para RECIFE (PE), BOM CONSELHO (PE), TEREZINHA (PE), GARANHUNS (PE), LAJEDO (PE), CACHOEIRINHA (PE) e CARUARU (PE); e

II – de SANTANA DO IPANEMA (AL) e CACIMBINHAS (AL) para BOM CONSELHO (PE), GARANHUNS (PE), CARUARU (PE) e RECIFE (PE).

Implantar as seções de PALMEIRA DOS INDIOS (AL) para TEREZINHA (PE), LAJEDO (PE) e CACHOEIRINHA (PE), na linha PENEDO (AL) – RECIFE (PE), prefixo 20-0004-00.

Esta Decisão entra em vigor em 30 de outubro de 2023.

Decisão Supas nº 629: Homologar a expedição de licenças originárias à Easybus Transportes Eireli para a prestação dos serviços de transporte rodoviário internacional semiurbano de passageiros FOZ DO IGUAÇU (BR) – CIUDAD DEL ESTE (PY), FOZ DO IGUAÇU (BR) – PUERTO IGUAZU (AR) E CONJUNTO HABITACIONAL ITAIPU (BR) – CONJUNTO HABITACIONAL ITAIPU (PY).

O prazo de vigência das referidas licenças é de 10 anos a partir da data da publicação no Diário Oficial da União – D.O.U., podendo expirar antes, nos termos do Decreto nº 99.704, de 20 de novembro de 1990.

Decisãões Supas nº 627/630/631: Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Decisão para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. CADORE LTDA

. CTS TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. DOIS IRMAOS TRANSPORTES & TURISMO LTDA

. EDIVAN GOMES DA SILVA & CIA LTDA

. EXPRESSO ADAMANTINA LTDA

. FABI TRANSPORTES LTDA

. G & G TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. IRINEU FERREIRA DE OLIVEIRA NETO TRANSPORTE E TURISMO – LTDA

. IRISTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. M & D TURISMO LTDA

. MASSON TURISMO E TRANSPORTES LTDA

. MOACIR JOAO DALBERTO LTDA

. PERINELLI & SOUZA LTDA

. POMPEI TURISMO LTDA

. PP TRANSPORTES LTDA

. QUINTERO E OLIVEIRA LTDA – ME

. TRANSLELES TRANSPORTE E TURISMO LTDA – EPP

. VIAÇÃO DOIS AMIGOS LTDA

. VIACAO NOVA PARATY FRETAMENTO E TURISMO LTDA.

. MARIA EXCURSOES E TURISMO LTDA

. MARIAH OLIVEIRA TURISMO LTDA

. PEDRINHO TRANSPORTES, TURISMO E FRETAMENTO LTDA

. R. L. F. DE SOUZA LTDA

. RM TRANSPORTES MAMBAI LTDA

. TAXIBUS TRANSPORTES LTDA

. TONHINHO TUR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

. VIACAO VALE DO CRICARE LTDA

. VIEIRA & SILVA TRANSPORTES LTDA

. W. R. ALMEIDA LTDA

. WANDERTUR TURISMO LTDA

. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SAYONARATUR LTDA

. AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA

. ANAPRI LOCADORA DE VEICULOS LTDA

. AVINNY CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

. CESAR TURISMO E FRETAMENTO LTDA – ME

. COSTA NORTE FRETAMENTO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

. EMANUELLY VITORIA TURISMO LTDA

. ESTRADA DE MINAS TURISMO LTDA

. G D DO NASCIMENTO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. JN ALBERTO TRANSPORTES LTDA

. JRT TURISMO LTDA

. MACENO & DUTRA LTDA – ME