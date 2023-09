VÍDEO: Trem da linha 8-Diamante apresenta falha de tração e passageiros precisaram desembarcar nos trilhos nesta terça (26)

Problema aconteceu na região da Estação Carapicuíba; usuários acionaram o botão de emergência

ARTHUR FERRARI

Os passageiros que utilizam a linha 8-Diamante de trem nesta terça-feira, 26 de setembro de 2023, enfrentaram dificuldades entre 9h26 e 10h22, quando um trem apresentou falha na região da Estação Carapicuíba, não podendo seguir viagem.

O Diário do Transporte procurou o ViaMobilidade, responsável pela operação do serviço, que disse por meio de nota que a composição teve falha de tração próximo, com passageiros acionando o botão de emergência (botão soco) e desembarcando na via com o auxílio dos Agentes de Atendimento e Segurança da concessionária.

“Durante a evacuação, a linha circulou nos dois sentidos por via auxiliar, com velocidade reduzida e maior tempo de parada”, disse a concessionária.

Veja a nota da ViaMobilidade na íntegra:

“Desde as 10h22, a Linha 8-Diamante opera normalmente. Às 9h26, um trem apresentou falha de tração e parou na via próximo à estação Carapicuíba da Linha 8-Diamante. Após acionamento do botão de emergência (botão soco) pelos passageiros, todos foram desembarcados em segurança com o auxílio dos AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) da ViaMobilidade. Durante a evacuação, a linha circulou nos dois sentidos por via auxiliar, com velocidade reduzida e maior tempo de parada.”

Veja um vídeo:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte