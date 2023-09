VÍDEO: Criminosos vandalizam 100 ônibus do transporte público do Rio de Janeiro no último final de semana

Dos 100 coletivos danificados, 25 aguardam peças de reposição para retomarem operações

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No último final de semana, dias 23 e 24 de setembro, múltiplos casos de vandalismo foram registrados nos ônibus do transporte público do Rio de Janeiro.

De acordo com o porta-voz da empresa Rio Ônibus, Paulo Valente, um total de 100 coletivos foram alvos de atos criminosos na zona sul da cidade.

“Vinte e cinco estão sem operar até agora aguardando peças de reposição. Pior, muitos são parte de um lote de 700 ônibus novos comprados esse ano para atender as linhas do Rio de Janeiro”, comenta.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram passageiros quebrando os vidros das janelas e portas, além de subirem no teto enquanto os veículos estavam em movimento.

“É um prejuízo grande para o passageiro que fica sem seus ônibus, é um prejuízo grande para as empresas que por mês têm gasto mais de dois milhões de reais para esses reparos, e todo mundo sabe que vandalismo é um crime que o setor sofre há muitos anos”, diz Valente.

Em nota, a Rio Ônibus reforçou o “apelo às autoridades de Segurança Pública para que tenham maior atenção com a mobilidade urbana do Rio de Janeiro”.

Confira vídeos e fotos registradas na capital carioca:

