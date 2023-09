Prefeito Ricardo Nunes libera mais R$ 380 milhões para pavimentação e recapeamento

Capital já ultrapassou a marca de 9,9 milhões de metros quadrados de recape, diz prefeitura

ALEXANDRE PELEGI

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, liberou mais R$ 380 milhões para pavimentação e recapeamento de vias.

O valor consta de dois decretos publicados nesta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, de crédito adicional suplementar.

No primeiro deles, no valor total de R$ 420 milhões (R$ 420.862.532,73), R$ 300 milhões são destinados para o programa de asfaltamento.

O segundo, específico para o programa, liberou R$ 80 milhões.

Na última quinta-feira (21) a Secretaria Municipal das Subprefeituras informou que faz recapeamento em 75 trechos, que totalizam uma área de 1.6 milhão de metros quadrados.

“Somando as áreas já concluídas, em execução e as contratadas, o programa ultrapassou 9,9 milhões de metros quadrados. Desde o dia 20 de junho de 2022, início do programa, os 370 trechos finalizados correspondem a cerca de 8,3 milhões de metros quadrados”, diz a secretaria.

A estimativa da prefeitura ao lançar o Programa de Recapeamento das vias era de investir R$ 2,5 bilhões até o final de 2024.

A prefeitura esclarece que para escolher as vias para o recape leva conta o volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, além da demanda de transporte coletivo sobre pneus.

“O programa usa as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior”, informa a prefeitura.

Ainda de acordo com a prefeitura, o programa de recapeamento da cidade usa asfalto de qualidade superior como o SMA (Stone Matrix Asphalt, composto por polímero e fibra). “Essa mistura é utilizada na Europa em países como a Alemanha, Suécia e Inglaterra, sendo mais resistente à fadiga“, garante a administração municipal.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes