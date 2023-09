Duas linhas de ônibus que circulam na região da Capela do Socorro sofrem desvios a partir desta segunda (25)

Mudanças acontecem por conta de interferência viária na Rua Antônio Vieira Mistura

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 25 de setembro, duas linhas terão desvios em seus itinerários temporariamente em razão de interferência viária na Rua Antônio Vieira Mistura, altura do nº 365, no Jd. Jardim Santa Edwiges, região da Capela do Socorro, Zona Sul da cidade.

Acompanhe os desvios:

6019/10 Term. Guarapiranga – Jd. Alfredo

Sentido único: normal até a Rua Antônio Vieira Mistura, Rua João Luís Alves, Rua Viruri, Rua Jaguaribara, Rua Uiraçu Rotatória, Rua Uiraçu, Rua Jaguaribara, Rua Viruri, Rua João Luís Alves, Rua Antônio Vieira Mistura, prosseguindo normal.



N738/11 Term. Guarapiranga – Pq. do Lago

Sentido único: normal até a Rua Antônio Vieira Mistura, Rua João Luís Alves, Rua Viruri, Rua Jaguaribara, Rua Uiraçu Rotatória, prosseguindo normal até a Rua Jaguaribara, Rua Viruri, Rua João Luís Alves, Rua Antônio Vieira Mistura, prosseguindo normal.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte