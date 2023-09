ANTT rejeita pedido da Santa Izabel de autorização para operar mercados

Decisão foi a única relativa a solicitações de empresas de ônibus publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25)

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, apenas uma decisão de solicitações feitas por empresas do transporte interestadual de passageiros.

Pela Decisão 628, a ANTT indeferiu o pedido feito pela Santa Izabel Transportes e Turismo Ltda para operar os mercados pleiteados.

A medida se baseia, segundo a agência, em resolução que determina que “somente serão deferidas novas outorgas de autorização da Resolução ANTT no 4.770, de 25 de junho de 2015, para as transportadoras que estiverem enquadradas no nível de implantação I do MONITRIIP”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes