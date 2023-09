Linhas de ônibus intermunicipais do interior de São Paulo sofrem reprogramação horária a partir desta segunda-feira (25)

Coletivos atendem Artur Nogueira, Campinas, Hortolândia e Monte Mor

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que três linhas de ônibus intermunicipais que atendem as cidades de Artur Nogueira, Campinas, Hortolândia e Monte Mor, no interior de São Paulo, tiveram as grades horárias modificadas.

As novas tabelas passam a valer a partir desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023.

Confira as mudanças:

693 – Artur Nogueira (Coração Criança)/Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira)

Reprogramação da tabela horária.

695 – Hortolândia (Jardim Santiago)/Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira)

Reprogramação da tabela horária.

745 – Hortolândia (Terminal Metropolitano de Hortolândia)/Monte Mor (Terminal Rodoviário de Monte Mor)

Reprogramação da tabela horária.

Novos horários podem ser consultados no site ou aplicativo da EMTU.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte