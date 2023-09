Gama e Park Way, no Distrito Federal, recebem linhas de ônibus da Viação Pioneira a partir de segunda-feira (25)

Já as linhas 3208 e 3209, que possuem nove viagens cada uma, serão desativadas

A partir desta segunda-feira, 25 de setembro de 2023, as regiões do Gama e Park Way, no Distrito Federal passam a contar com maior oferta de linhas circulares, segundo a Semob (Secretaria de Mobilidade).

No Gama, as linhas são as circulares 0.204 e 204.1

Ainda de acordo com a Semob, a linha 0.204 fará o trajeto circular Gama (Oeste-Leste) e a 204.1, a rota circular Gama (Leste-Oeste). A operação será em sistema binário, com 20 viagens em cada linha em dias úteis e 10 aos sábados.

Por causa desses serviços, as linhas 3208 e 3209, que possuem nove viagens cada uma, serão desativadas.

Já o Setor de Mansões Park Way recebe a linha circular/alimentadora 073.5., que vai permitir integração com o BRT Sul e com as demais linhas que operam na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) e na Estrada Parque Dom Bosco (EPDB).

A linha 073.5 fará o trajeto Circular Park Way (quadras 14 a 25) com 20 viagens diárias em dias úteis. A operação será feita pela Empresa Pioneira.

Segundo ainda a Semob, mudança na região refere-se à alteração de itinerário da linha 073.3, que passará a atender as vias internas das quadras 9 e 11 do Park Way.

LINHAS A PARTIR DE 25 DE SETEMBRO DE 2023:

073.5

Rota: Circular Park Way (quadras 14 a 25)

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Pioneira

0.204 – Circular Gama (Oeste-Leste)

204.1 – Circular Gama (Leste-Oeste)

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Pioneira

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes